Nach Raub im Grünen Gewölbe: Hochschule Mittweida hilft bei Ermittlungen

Das ist ein relativ großer Zeitaufwand. Ich rechne mit einer Bearbeitungsdauer von einem bis zu drei Monaten. Erst dann weiß man, was das Material wirklich hergibt und was nicht. Es gibt da auch keine Standardmethoden. Da müssen wir teilweise neue Wege gehen, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. In der Forensik gibt es kein Programm, bei dem man auf den Knopf drückt und der Täter ist ermittelt. Da ist viel Handarbeit nötig und viele Überlegungen, wie man mit dem Material umgehen muss, um die meisten Informationen generieren zu können. Wir versprechen aber den Dresdnern und den Sachsen, dass wir das Beste, was wir können, auch geben werden. Wir hoffen, dass wir mit unserer Arbeit bei den Ermittlungen helfen können.

Unbekannte Täter hatten bei einem Einbruch in das weltbekannte Grüne Gewölbe in Dresden unwiederbringliche Schmuckstücke erbeutet. Bildrechte: xcitepress