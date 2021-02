Der heute 19-Jährige reiste am 9. August 2017 in Deutschland ein und stellte einen Asylantrag. Acht Monate später wurde er dazu im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) angehört. Dort gab der damals in Döbeln lebende junge Mann an, sich im Jahr 2015 in einem Ausbildungslager der Islamisten-Miliz Al-Shabaab in Somalia aufgehalten zu haben. Vier Tage nach der Befragung übergab das BAMF die Unterlagen an das Landeskriminalamt Sachsen (LKA). Das sei Routine, wenn in Anhörungen Themen wie Geheimdienst, Waffenausbildung oder Militärlager zur Sprache kommen, sagte ein Sprecher.