Die Großbäckerei Erntebrot GmbH aus Döbeln hat in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet. Das berichtet die "Leipziger Volkszeitung". Geschäftsführer Alexander Großmann sagte dem Blatt, man hatte bei der Hitze im Juni eine tiefe Delle zu verkraften, Torten und Kuchen ließen sich bei 40 Grad schlecht verkaufen. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter, Thomas Beck, am Freitag mitteilte, wird der Betrieb vollumfänglich fortgeführt. Gleichzeitig werde an einer dauerhaften Lösung zum Erhalt des Unternehmens gearbeitet. So sei ein Investorenprozess bereits eingeleitet worden. Belegschaft sowie Lieferanten und Geschäftspartner wurden unterdessen über die Lage informiert.