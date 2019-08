Das Camp findet Hermeyer wichtig, um Einblicke in Situationen anderer Länder zu bekommen. Die Aktivisten hätten oft Informationen aus erster Hand, die aber kaum öffentlich zugänglich wären. Für Dryjanska geht es auch um die Situation der Aktivisten selbst in anderen Ländern. In Deutschland sei es einfacher, da es hier eine breitere Wahrnehmung des Problems Atomernergie gebe. "In Polen stehen wir ziemlich allein da", sagt sie. "Daher ist es toll, hier so viele Menschen zu treffen, die das gleiche Ziel haben." Das Camp gebe ihr viel Inspiration.