Wir brauchen eine Mobilitätsgarantie in Sachsen und einen Sachsentakt. Die verschiedenen Verkehrsmittel müssen optimal miteinander vertaktet sein und die Wegeketten flüssig funktionieren. Dazu müssen flexible Angebote für die letzten Wegkilometer in die Dörfer kommen, zum Beispiel Anruflinientaxis oder Shuttleservices. Der Tagfahrplan muss sinnvoll mit Nachtlinien ergänzt werden. Außerdem sollten an Bahnhöfen Mobilitätsstationen eingerichtet werden, von denen aus man mit verschiedenen Fahrzeugen weiterfahren kann. Zum Beispiel mit Fahrrädern oder Carsharing, was per App gebucht werden kann.