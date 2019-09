Nikotinkonsum in Sachsen In Sachsen geht man anhand von Hochrechnungen von 764.000 Rauchern in der 15- bis 64-jährigen Bevölkerung ausgehen. Dies entspricht einem Anteil von 30,1 Prozent. Nach wie vor ist der Anteil der rauchenden Männer mit 39,4 Prozent fast doppelt so hoch wie der Anteil der rauchenden Frauen (20,2 Prozent). Es zeigte sich, dass unter den 25- bis 39-Jährigen am meisten geraucht wurde (38,5 Prozent). In der Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen gaben 8,8 Prozent, an geraucht zu haben. 3. Sächsischer Drogen- und Suchtbericht 2019