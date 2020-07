In Döbeln ist ein 35 Jahre alter Mann unter vorgehaltener Waffe zur Herausgabe seines Autoschlüssels gedrängt worden. Der Täter floh anschließend mit dem Auto des Opfers. Zivilfahnder konnten den gestohlenen Mercedes in der Nacht zu Mittwoch kurzzeitig in der Innenstadt sichten. Doch der Fahrer floh mit hoher Geschwindigkeit vor den Beamten, als die ihn kontrollieren wollten. Die Fahndung dauert an. Zum Einsatz kam auch ein Polizeihubschrauber.