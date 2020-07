Nach dem bewaffneten Autodiebstahl in Döbeln ist der gestohlene Mercedes gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Wagen in der vergangenen Nacht brennend an einer Straße bei Colditz entdeckt. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus. Das Auto war offenbar in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und Feuer gefangen. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg.