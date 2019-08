Unbekannte haben sich in der Nacht zum Sonnabend in Döbeln an mehreren Kupferrohren zu schaffen gemacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren sie auch an der Außenwand eines Supermarktes in der Grimmaischen Straße zugange. Die Täter durchtrennten dabei Rohre, die zum Kühlungssystem des Marktes gehören. Aus diesen Rohren strömte heißer Wasserdampf, deswegen ließen die Diebe davon ab. Wegen des Lecks fiel die Kühlanlage des Supermarktes aus. Da somit die Kühlkette der Lebensmittel unterbrochen wurde, sind diese nun nicht mehr verkäuflich. Der Wert der Lebensmittel wird auf 18.000 Euro geschätzt. Zur Höhe des Sachschadens an der Kühlanlage liegen laut Polizei noch keine Angaben vor.