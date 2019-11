Bei Bauarbeiten am Waldspielplatz auf dem Rochlitzer Berg ist eine größere Menge Munition entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte wurden die Arbeiten sofort eingestellt und der Kampfmittelbeseitigungsdienst gerufen. Die Experten fanden am Dienstag 120 Handwaffenpatronen, vermuteten aber weitere Munition im Erdreich. Deshalb setzten die Spezialisten heute ihre Suche auf dem Spielplatzgelände fort und entdeckten weitere 270 Patronen. Die Munition stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Zweiten Weltkrieg.



Die Polizei warnte angesichts des Fundes nochmals vor dem Berühren gefundener verdächtiger Gegenstände aus Metall. Auch alte und verrostete Fundmunition hab ihre Sprengkraft möglicherweise noch nicht verloren.