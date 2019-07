Die Anwohner von Langenleuba-Oberhain müssen ab Anfang August nur vorübergehend längere Wege zum Arzt in Kauf nehmen. Wie die Stadtverwaltung Penig am Freitag mitteilte, hat Bürgermeister Thomas Eulenberger einen Ersatz für Landarztpraxis in dem Ortsteil gefunden, die Ende Juli schließen wird. Den Angaben zufolge will ein Hausarzt und Internist aus dem nahegelegenen Wechselburg eine Zweigstelle in Langenleuba-Oberhain einrichten. Dafür werde in den kommenden Monaten die ehemalige Gemeindeschwesternstation an der Grundschule zu einer Arztpraxis umgebaut. Das ungenutzte Gebäude war ursprünglich zum Abriss vorgesehen.