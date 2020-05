In Rochlitz hat am Dienstagnachmittag eine neue Außenstelle der Mittweidaer Tafel geöffnet. Der Seniorenrat der Stadt hatte sich für diese Lösung stark gemacht. Bisher mussten Bedürftige für Lebensmittel zur Ausgabestelle nach Mittweida fahren.

Der Bedarf sei da, so Elly Martinek vom Seniorenrat Rochlitz. Das Netzwerk Mittweida habe einen Bedarf im unteren dreistelligen Bereich zwischen 100 und 500 Personen ermittelt.

"Dann haben wir uns in ganz konzentriert umgesehen und haben in der Firma Götze jemanden gefunden, der uns ohne lange zu überlegen den ehemaligen Speiseraum zur Verfügung gestellt hat", erzählt Martinek. Alles werde in Mittweida verpackt.