Tradition trifft Moderne. Heute führt die Strecke der Döbelner Pferdebahn auch an Neubauhäusern vorbei. Bildrechte: Traditionsverein Döbelner Pferdebahn e.V./Jörg Lippert

Die Döbelner Pferdebahn ist am Sonnabend verspätet in die Saison 2020 gestartet. Durch die Corona-Pandemie sind dem Verein "Döbelner Pferdebahn" schon elf Fahrtage und damit auch die entsprechenden Einnahmen entgangen. Vereinschef Jörg Lippert schätzt die Ausfälle auf 10.000 Euro. „Insofern haben wir wahnsinnig gezittert, wie lange das dauert. Ein bisschen Zeit kann man überbrücken. Wir sind ja nicht darauf angewiesen, jeden Tag Geld zu verdienen, also wir haben auch etwas gespart gehabt die letzten Jahre, aber irgendwann ist auch mal Schluss damit."