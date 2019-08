Nach Angaben des Bündnisses kamen etwa 400 Menschen zu der Protestveranstaltung. In Döbeln war Anfang des Jahres ein Sprengkörper vor dem Büro der Partei explodiert. Im April war gegen drei Tatverdächtige im Alter von 29 bis 40 Jahren Anklage unter anderem wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und versuchter schwerer Brandstiftung erhoben worden. Am Freitag will Höcke auf einer Wahlkampfveranstaltung in Grimma (Landkreis Leipzig) sprechen. Auch dort sind Gegenproteste angekündigt. In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.