In Waldheim herrscht nach dem angekündigten Aus für das Florena-Werk große Betroffenheit. Bürgermeister Steffen Ernst sagte am Freitag im MDR, die vom Mutterkonzern für 2023 angekündigte Schließung des Traditionsbetriebs sei eine Schocknachricht, die ihn kalt erwischt habe. Zugleich verwies er auf die Konsequenzen für die Kleinstadt im Kreis Mittelsachsen. Zum einen würden Arbeitsplätze verlorengehen und wahrscheinlich einige Betroffene aus Waldheim wegziehen. Zum anderen fehlten Waldheim künftig wichtige Gewerbesteuereinnahmen. Die Folgen für den Haushalt und die Stadtentwicklung seien noch nicht absehbar.

Ein Stück Identität geht verloren

Das Florena-Werk in Waldheim. Bildrechte: MDR Auch der Landrat von Mittelsachsen, Matthias Damm, zeigte sich betroffen vom Weggang des Kosmetikherstellers. Die Region verliere einen großen Arbeitgeber, viele Beschäftigte und deren Familien stünden vor Veränderungen und Entscheidungen. Selbst für die nicht direkt betroffenen Waldheimer bedeute die Entscheidung des Beiersdorf-Konzerns einen Verlust, sagte Damm. Das einstige Florena-Werk sei fest mit Waldheim und den umliegenden Orten verbunden. Die Menschen würden sich mit ihm identifizieren.

170 Jahre Tradition in Waldheim

Die Marke Florena gibt es seit 1920. Bildrechte: "Beiersdorf AG" Die Geschichte der Kosmetikproduktion in Waldheim reicht bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück, die Traditionsmarke existiert seit 100 Jahren. Gern hätte Bürgermeister Ernst gesehen, das Beiersdorf den Standort in seiner Stadt ausgebaut hätte, räumte aber ein: "Unser Gewerbegebiet ist zu 87 Prozent ausgelastet und in der Größenordnung hätten wir momentan keine Chance gehabt." Dass Beiersdorf sich allerdings komplett aus Waldheim zurückzieht, sei für ihn völlig überraschend gewesen. Ernst war nach eigenen Worten davon ausgegangen, dass Seehausen ein weiterer Florena-Standort in Sachsen sein solle und nicht ein Ersatzstandort für Waldheim.

Linke kritisieren Strukturpolitik

Die Fläche für das neue Florena-Werk in Leipzig-Seehausen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die von Beiersdorf verkündete Werksverlagerung hat in der Landespolitik vor allem bei der Linken heftige Kritik ausgelöst. Sie sprachen in einer Erklärung von einem öffentlich finanzierten Zwangsumzug von Beschäftigten und der Herstellung einer Industrieruine in Waldheim. Damit werde der ländliche Raum weiter geschwächt. Die Linke wolle alles tun, um dies zu verhindern. Das sächsische Wirtschaftsministerium bestätigte auf Anfrage von MDR SACHSEN, dass Beiersdorf in der Tat einen Fördermittelantrag für den 220 Euro Millionen teuren Neubau bei Leipzig gestellt hat. Über den Antrag sei aber noch nicht entscheiden worden und es sei auch noch kein Geld geflossen, betonte eine Ministeriumssprecherin.

Beiersdorf will Beschäftigte mitnehmen