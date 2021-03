Der Verfassungsschutz in Sachsen hat vor der rechtsextremen Initiative "Zusammenrücken" gewarnt. Eine Sprecherin sagte dem MDR, die Initiative werbe seit einem Jahr für rechtsextremistische Siedlungsprojekte in Mitteldeutschland. Dadurch könne es zu einer Konzentration rechtsextremistischer Familien in kleineren Ortschaften kommen. Laut Verfassungsschutz haben sich in den vergangenen Jahren vor allem im Landkreis Mittelsachsen Neonazis angesiedelt. "Zusammenrücken" hat nach eigenen Angaben bislang 100 Personen aus Westdeutschland nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vermittelt.