Am Wochenende steht Schloss Rochsburg in Lunzenau ganz im Zeichen der Schokolade. Beim "EuroBean Chocolate Festival" treffen sich zum vierten Mal Chocolatiers aus aller Welt. Neben dem Genuss liegt der Hauptfokus der Veranstaltung auf qualitativ hochwertiger und handgefertigter Schokolade. Auch der faire Handel und der biologische Anbau werden hier großgeschrieben.

Neben den Ständen von 16 Schokoladenproduzenten aus zwölf Ländern, sind auch viele Workshops und Vorträge im Programm zu finden. So kommen nicht nur Schokoladenliebhaber bei den Verkostungen auf ihre Kosten, sondern auch alle, die gern mehr über den Ursprung und die Verarbeitung von Schokolade erfahren wollen. Und auch für Livemusik und ein buntes Kinderprogramm ist gesorgt. Außerdem verfolgt das "EuroBean Chocolate Festival" das Ziel, ein "Zero Waste Festival, also ein müllfreies Fest, zu werden.