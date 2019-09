Etwa 1.500 Schülerinnen und Schüler aller Rochlitzer Schulen stürmten am Vormittag die Muldeninsel der Stadt. Die Jugendlichen waren zu einem Nachhaltigkeitsfest geladen, das sie selbst bis ins Detail vorbereitet haben. Nur das Geld dazu, zehntausend Euro, steuerte die Stadt Rochlitz bei. Das Motto des diesjährigen Festes: "Motley Rochlitz" - also Kunterbuntes Rochlitz.

Mit dem Projekt will die Stadtverwaltung das Demokratieverständnis von jungen Menschen fördern. "Ich denke, es geht über so einen Ansatz", sagt der parteilose Oberbürgermeister Franz Dehne. "Gib einen Anreiz, dann machen die Leute auch mit. Nur - redet miteinander, findet Ideen, die dann nicht umgesetzt werden - das ist schwierig." Auch die Rochlitzer Schüler haben sich monatelang Gedanken um ihr Nachhaltigkeitsfest gemacht. Auf den wöchentlichen Treffen entstanden viele verschiedene Ideen. Die Schüler mussten dabei auch lernen, Mehrheiten zu organisieren, damit das Fest am Ende alle anspricht.