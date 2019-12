Am Montagmorgen ist es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Bockelwitz und Nicollschwitz gekommen. Ein 67 Jahre alter Truckerfahrer starb dabei. die Polizei vermutet gesundheitliche Gründe, weshalb der Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor und nach links in den Straßengraben fuhr. Dabei klemmte er sich in seinem Laster ein, fällte ein Bäumchen und blieb mit seinem Lkw auf einem Feld stehen.