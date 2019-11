Im Dezember 2018 passiert Denise Schoof das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann: Ihr kleiner Sohn Magnus ist nach der Geburt nicht überlebensfähig und stirbt nur zwei Tage später. Eine Nachtschwester weist sie damals auf die Möglichkeit hin, einen Sternenkinderfotografen zu holen. "Wir haben uns dann nach langem Hin und Her dafür entschieden", erzählt Schoof. Bastian Berthold ist der Fotograf, der zu ihr ins Krankenhaus kommt, um Bilder zu machen, während ihr Sohn noch lebt. Nach zwei Tagen kommt er zurück, um auch den Verlust fotografisch zu begleiten.

"Bilder sind meist das Letzte, was man von einem geliebten Menschen hat", so Schoof. "Es sind wichtige Erinnerungsstücke, an denen man sich festhalten kann." Die Fotos haben ihr bei der Verarbeitung des Verlusts sehr geholfen, erzählt Denise Schoof. Die Bilder ihres Sohnes stehen bei Familien und Freunden und so würde er nicht vergessen.