Seit zwei Wochen ist auf Schloss Rochlitz an der Zwickauer Mulde allabendlich eine Menge los. Gut 40 Störche sind es. Sie wollen besonders an dieser Stelle Kraft tanken für ihre anstehenden Reisen in den Süden.



Gegen Abend wird es eng auf dem Schlossdach. Wer nicht rechtzeitig genug den Sinkflug einleitet, der muss dann schon einen Landeplatz weit unterhalb der einst fürstlichen Mauern ansteuern. Zu viele der schwarz-weißen Fluggäste haben sich in diesen Tagen ausgerechnet das Schloss an der Mulde als Rastplatz ausgesucht. Warum aber ausgerechnet ein Schloss?