Ein 19 Jahre alter somalischer Asylbewerber in Döbeln steht offenbar unter Terrorverdacht. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, reiste der junge Afrikaner im August 2017 nach Deutschland ein, stellte einen Asylantrag und lebt seitdem in der mittelsächsischen Kleinstadt. Der Fall ist den zuständigen Behörden den Angaben zufolge schon seit einiger Zeit bekannt, wurde aber erst jetzt öffentlich.

Gegen den Beschuldigten bestehe aufgrund seiner eigenen Angaben vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge der Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, so die Generalstaatsanwaltschaft. Derzeit würden die Ermittlungen noch andauern. Der Beschuldigte befände sich nicht in Untersuchungshaft.

Die Al-Shabaab ist seit 2006 in Somalia aktiv. Die Terrormiliz hat in der Vergangenheit mehrere blutige Anschläge verübt - unter anderem einen Bombenanschlag auf ein Hotel in Mogadischu im Juli 2015, bei dem sieben Menschen starben. Im Januar dieses Jahres tötete die Islamisten-Miliz drei Amerikaner in Kenia.