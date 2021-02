Bei einem Unfall in der Nähe von Penig ist am Sonnabend ein 15-Jähriger ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz kam der Jugendliche mit seinem Moped gegen 15 Uhr auf der Straße "Am Zeißig" von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schließen die Beamten eine Fremdeinwirkung aus. Der Jugendliche wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag.