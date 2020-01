Der Kulturkonvent des Kulturraums Erzgebirge-Mittelsachsen hat dem Döbelner Verein Treibhaus am Mittwoch die Förderung für das Jahr 2020 bewilligt. Diesen Beschluss fällten die beiden stimmberechtigten CDU-Landräte Matthias Damm und Frank Vogel in Marienberg. Im Dezember war die Fördermittelzusage nach Einwänden der AfD zurückgestellt worden.

Für die Linken-Landtagsabgeordnete Marika Tändler-Walenta bleibt trotz aller Erleichterung ein fader Beigeschmack. "Hier wurde über die Hintertür versucht, die Extremismusklausel, die schon 2014 bewusst abgeschafft wurde, wieder einzuführen", so Tändler-Walenta. Sie bezieht sich damit auf die Forderung einer eindeutigen Distanzierung von Extremismus, die Landrat Damm an den Verein gestellt hatte. Tändler-Walenta sieht insgesamt eine gefährliche Entwicklung. "Wir sind hier haarscharf an einem Aus einer Initiative im ländlichen Raum vorbeigeschlittert", sagt sie. "Und es ist kein Einzelfall. Wir erleben das sachsenweit."