Bei einem schweren Unfall ist am frühen Sonnabendabend nahe Mohsdorf bei Burgstädt im Landkreis Mittelsachsen eine schwangere Frau gestorben und eine Pkw-Fahrerin schwer verletzt worden. Die Fahrerin des Autos war gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße 240 in Richtung Burgstädt unterwegs. In der Nähe des Abzweigs Diethensdorf kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum.