An der Autobahnauffahrt Döbeln-Ost hat es am Montagmittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, hat offenbar der Fahrer eines Kleinwagens beim Abbiegen auf die Bundesstraße einen Lkw übersehen. Der Laster wurde durch den Zusammenprall in den Straßengraben geschleudert und prallte gegen zwei Bäume. Der Fahrer wurde im Lkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.