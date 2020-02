Sieben Menschen sind bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der B175 nahe Döbeln verletzt worden, 5 von ihnen schwer. Wie die Polizei heute mitteilte, sind unter den Schwerverletzten auch drei Kinder im Alter von 9 und 12 Jahren. Den Angaben zufolge wollte eine 39 Jahre alte Autofahrerin am Abzweig Naußlitz links abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, dass in der Folge noch mit einem weiteren Pkw kollidierte.



Die Bundesstraße war bis zum Abend gesperrt. Insgesamt waren acht Rettungsfahrzeuge und Krankenwagen sowie ein Hubschrauber und zwei Feuerwehren im Einsatz.