Die Polizei ermittelt zu einem Unfall mit Fahrerflucht in Geringswalde bei Rochlitz. Dort war am Mittwochabend eine Radfahrerin kurz vor dem Ortseingang von einem Pkw gerammt worden. Durch die Kollision wurde die 40-Jährige in den Straßengraben geschleudert und erlitt schwere Verletzungen.