Schwerverletzte nach Unfall mit Oldtimer-Geländewagen bei Roßwein

Bei einem Unfall auf der S34 sind offenbar fünf Menschen schwer verletzt worden. Eine Pkw-Fahrerin war ersten Erkenntnissen zufolge am Sonnabend zwischen Roßwein und Niederstriegis unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Sie prallte frontal in einen entgegenkommenden UAZ 469. Der historische Militärgeländewagen war mit vier Personen besetzt. Der Beifahrer wurde aus dem UAZ geschleudert. Zwei Beteiligte wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Am Pkw entstand Totalschaden, der UAZ wurde erheblich beschädigt. Der Geländewagen aus sowjetischer Produktion war nach Polizeiangaben im Rahmen eines Oldtimer-Corsos von historischen Militärfahrzeugen unterwegs.



Die Staatsstraße 34 war zeitweise voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Roßwein war im Einsatz, versorgte die Patienten bis zur Ankunft des Rettungsdienstes und nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.