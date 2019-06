Windhose zieht durch Tauscha

In Tauscha hat ein Unwetter am Mittwochnachmittag zahlreiche Bäume entwurzelt und viele Häuser beschädigt.

Am Mittwochnachmittag kam es in Tauscha, einem Ortsteil von Penig, zu einem schweren Unwetter. Laut der örtlichen Feuerwehr bildete sich eine Gewitterzelle mit starkem Wind. Dieser entwickelte sich zu einer Windhose, die dann quer durch Tauscha Richtung Penig zog.

"Die Einwohner sind brav in Deckung gegangen und haben das Windereignis, das nur etwa fünf bis zehn Minuten gedauert hat, abgewartet", erzählt Thomas Cramer, der Gemeindewehrleiter von Penig. Trotz der Kürze wurden 30 bis 40 Häuser beschädigt, einige davon schwer. "In einem Fall war auch ein Blitz eingeschlagen in ein Haus und hatte eine Wand aufgesprengt." Bis in den späten Abend beseitigte die Feuerwehr Schäden, trug Bäume ab, räumte Straßen wieder frei und half Dächer zu sichern, so Cramer.