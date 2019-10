Durch Brandstiftung sind am Dienstag bei einem Wohnungsbrand in Döbeln vermutlich zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, könne ein technischer Defekt ausgeschlossen werden.

Das Feuer war am Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte einen Menschen nur noch leblos in der Wohnung bergen, eine 70-jährige Frau starb im Rettungswagen. Möglicherweise handele es sich bei den Opfern um die Mieter der Wohnung, so die Polizei. Ein Opfer muss noch identifiziert werden. Die Ermittlungen laufen noch.



Während des Rettungseinsatzes wurde ein 51 Jahre alter Ersthelfer verletzt. Er wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei weiter mit. Nach dem Ende der Löscharbeiten konnten die Hausbewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandwohnung sei derzeit nicht bewohnbar. Angaben zur Schadenshöhe lägen noch nicht vor.