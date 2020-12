Bündig projektiert Windenergie-Anlagen seit Anfang der 1990er Jahre. Die Technologie sei immer ausgereifter und effektiver geworden, aber die Branche hänge am Tropf der Politik. "In den letzten 25 Jahren habe ich beobachtet, dass es keine klare Positionierung der Politik in der Öffentlichkeit gibt." Man wolle zwar irgendwie und wäre eigentlich dafür, aber das werde der Bevölkerung nicht mitgeteilt. Dabei ist der feste Wille zum Ausbau der Erneuerbaren schriftlich im Koalitionsvertrag festgehalten.

Windanlagenbauer Frank Bündig kritisiert die Energiepolitik des Freistaates Sachsen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK