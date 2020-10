In Hartha in Mittelsachsen ist am Donnerstagmorgen eine Sparkasse überfallen worden. Ein unbekannter Mann hatte das Geldinstitut in der Flemmingener Straße betreten, die beiden Bankangestellten mit einer Waffe bedroht und Geld verlangt. Er erbeutete Bargeld und floh mit einem dunklen Auto, teilte die Polizei mit. Beim Fahrzeug könnte es sich um einen Volkswagen gehandelt haben, ausgestattet mit einem gestohlenen Autokennzeichen aus dem Erzgebirgskreis (ERZ-OI 115).