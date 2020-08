Etwas aufs Autodach gelegt und gedankenverloren losgefahren - dieses Missgeschick ist am Dienstagabend einem Urlauber im sächsischen Lugau passiert. Es handelte sich dabei um eine mit 2000 Euro prall gefüllte Geldbörse, wie die Polizei in Chemnitz am Mittwoch mitteilte. Der Mann aus Bayern habe damit die Urlaubsunterkunft seiner Familie bezahlen wollen. Das konnte er dank einer ehrlichen Finderin dann auch. Dem Polizeibericht zufolge meldete die 70-Jährige ihren wertvollen Fund umgehend den Behörden. Der 36-jährige Familienvater hatte zu dem Zeitpunkt den Verlust bereits bemerkt, und alles Nötige in Bewegung gesetzt, um seinen Geldbeutel wieder zu erlangen. Mit einigen Telefonaten konnte ihn die Polizei schließlich ausfindig machen und ihm die Geldbörse zurückgeben. Die junge Familie war der 70-Jährigen sehr dankbar. Sie habe den Urlaub "gerettet".