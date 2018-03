Mit dem Angebot will die Sammlung auch Interessenten ansprechen, denen der Standard-Eintrittspreis von zehn Euro zu hoch ist. Andererseits zielt dieses Angebot auch auf die vielen Freiberger, die die Ausstellung noch nicht gesehen haben.

In der "Terra Mineralia" sind über 3.500 Exponate zu sehen. Bildrechte: MDR/Schlössertour

Denn davon gibt es einige, wie Dziwetzki erfahren hat. "Jeder hier in Freiberg muss die Ausstellung einfach gesehen haben!", lautet das Ziel der Sammlungsleiterin. Dafür sorgen auch die anderen Offerten der Ausstellung. So müssen Besucher außerhalb der Schulferien montags nur die Hälfte zahlen und Geburtstagskinder können die Sammlung sogar komplett kostenlos besuchen. Die Mineralienschau feiert im Oktober ihren zehnjährigen Geburtstag. In den Räumen im Schloss Freudenstein werden mehr als 3.500 Exponate aus aller Welt präsentiert.