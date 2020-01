Im Amerika-Tierpark in Limbach-Oberfrohna sind am Donnerstag die ersten Pinguine eingezogen. Die Tiere aus dem Bergzoo Halle wurden am Vormittag vom Vorsitzenden des Fördervereins, Klaus Eulenberger, abgeholt. "Der Transport hat gut geklappt", so Eulenberger. Nach der Ankunft haben sich die Tiere kurz orientiert und waren etwas zögerlich. Als sie die Transportkisten verlassen hatten, sind sie aber sofort ins Wasser gegangen. "Dort schwimmen sie noch immer."