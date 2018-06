Das historische Eisenbahnviadukt in Chemnitz bleibt erhalten. Der 277-seitige Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahnbundesamtes, der am Freitagmorgen veröffentlicht wurde, enthält dazu einen einfachen Satz:

Die Deutsche Bahn reagierte darauf auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz gelassen. Eckard Fricke, der Konzernbevollmächtigte für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, zeigte sich froh, dass man bis auf das Viadukt den Ausbau des sogenannten Bahnbogens zwischen dem Chemnitzer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mitte sofort in Angriff nehmen könne.

Man werde daher den Bau in zwei Abschnitte teilen. Im ersten Zug soll der 2,8 Kilometer lange Abschnitt mit weiteren vier Brücken und den beiden Haltepunkten Chemnitz Mitte und Chemnitz Süd umfassend saniert werden. Das 80 Millionen Euro teure Projekt soll im Herbst 2019 beginnen und vier Jahre dauern.

In einem zweiten Bauabschnitt werde man sich dem Chemnitztalviadukt widmen, so Fricke weiter. Dazu wolle man jetzt schnell einen Fachbeirat gründen, der die Belange des Denkmalschutzes und die Anforderungen der Bahn an die Strecke unter einen Hut bringt. Mit einem Baubeginn sei durch die erforderliche Neuplanung nicht vor 2022 zu rechnen.