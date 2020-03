Im Chemnitzer Eissport-Komplex Küchwald haben Generationen von Chemnitzern Spaß beim Eislaufen gehabt - so wie auf dem Foto von 1992. Jetzt wird die alte Eisschnelllaufbahn abgerissen.

Im Chemnitzer Eissport-Komplex Küchwald haben Generationen von Chemnitzern Spaß beim Eislaufen gehabt - so wie auf dem Foto von 1992. Jetzt wird die alte Eisschnelllaufbahn abgerissen. Bildrechte: dpa

Im Küchwald in Chemnitz beginnt am Montag offiziell der Abriss der alten Eisschnelllaufbahn. Die Baustelle ist bereits in der vergangenen Woche eingerichtet worden. Nach dem Abriss der Eissportstätte von 1973 wird eine neue, wettkampftaugliche Anlage gebaut. Nach Informationen von MDR SACHSEN soll der Neubau im Oktober 2020 fertiggestellt sein.