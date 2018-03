Der Zoo der Minis in Aue hat nur einen einzigen Emu und kann trotzdem auf Nachwuchs hoffen. Der Grund: Emu-Männchen Curly ist ein Brutfanatiker und ließ sich auch in diesem Jahr nicht davon abbringen. Dabei ist er mit 28 Jahren schon ein "Heesters unter den Emus", wie Tierparkleiterin Bärbel Schroller scherzhaft sagt. Das erste Opfer seiner Leidenschaft fürs Brüten war ein dunkelgrüner Wassereimer - er hatte die gleiche Farbe wie Emu-Eier.

In diesem Jahr wollten die Mitarbeiter vom Auer Mini-Zoo Curly wegen seines hohen Alters vom dem sehr anstrengenden Brüten abhalten. Denn die Emu-Männchen bleiben rund 60 Tage auf dem Gelege hocken, stehen nur zum Wenden der Eier auf. Und vor allem fressen sie in der gesamten Zeit nicht. Doch gegen den Sturkopf von Curly halfen nicht einmal Testosteron-Spritzen vom Tierarzt. Er baute ein Nest, hockte sich hinein und blieb sitzen. Also bekam er seinen Willen und die letzten drei Eier, die noch bei einem Züchter in Oschatz aufgetrieben werden konnten.

Curly hat schon häufiger erfolgreich Emu-Küken ausgebrütet. Bildrechte: Tiergarten Aue - Zoo der Minis

Jetzt werden in Aue die Daumen für Curly gedrückt – der als Vertreter der zweitgrößten Laufvogelart der Welt im Zoo der Minis nicht nur ein Exot, sondern auch ein Publikumsliebling ist. Läuft alles gut wird der "Heesters-Emu" Ende April wieder einmal Vater, und das vielleicht nicht zum letzten Mal. In freier Wildbahn in Australien werden Emus zwar nur zehn bis 20 Jahre alt, in Gefangenschaft aber brachte es das älteste bekannte Exemplar auf stolze 46 Jahre.



Minizoo-Besucher, die nicht auf den gefiederten Nachwuchs warten wollen, können in der Zwischenzeit einen Blick ins Gehege der bretonischen Zwergschafe werfen - hier sind die ersten Osterlämmchen zur Welt gekommen.