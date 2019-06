In Südwestsachsen haben am Donnerstag Betrüger versucht, ältere Bürger um ihre Ersparnisse zu bringen. Der Polizei wurden innerhalb weniger Stunden in Plauen, Zwickau, Glauchau und Werdau 14 Fälle von sogenannten Enkeltrick-Anrufen gemeldet. Die Unbekannten hatten sich am Telefon als Verwandte ausgegeben und Bargeld gefordert. Als Grund wurde eine finanzielle Notsituation genannt. Wie die Polizei weiter mitteilte, fiel keiner der Angerufenen auf den Trick herein.



In den vergangenen Monaten hatten sogenannte Enkeltrick-Betrüger in Sachsen mehrfach Erfolg bei gutgläubigen älteren Menschen.