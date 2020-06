In der vorigen Woche war auf einer Baustelle in vier Metern Tiefe ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes hatten sich im Morgengrauen des Sonntags langsam an die Fundstelle heran gearbeitet und schließlich Entwarnung gegeben.

Hätte es sich bei dem metallischen Gegenstand tatsächlich um einen Blindgänger gehandelt, wäre am Sonntag mit der Evakuierung von drei Stadtteilen begonnen worden. Rund 22.000 Menschen wären betroffen gewesen, darunter auch 19 Pflegeeinrichtungen. Bereits am Sonnabendnachmittag waren bettlägerige und intensiver medizinisch zu betreuende Heimbewohner ins Klinikum Chemnitz gebracht worden. Sie sollen am Sonntag wieder zurück in ihre Heime kommen.