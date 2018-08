Chemnitz will die Stadtfestvorfälle aufarbeiten

Die Chemnitzer Stadtverwaltung und die Polizei wollen sich am Montag mit den Vorfällen rund um das Chemnitzer Stadtfest auseinandersetzen. Am gestrigen Sonntag hatte es zwei Spontandemos in der Innenstadt gegeben. Auslöser war der Tod eines 35-jährigen Deutschen bei einer Messerstecherei in der Nacht zu Sonntag. Unter anderem hatte eine rechte Fußballfan-Gruppierung rund 800 Teilnehmer mobilisiert. Aus Sicherheitsgründen und um Panik zu vermeiden, brachen die Veranstalter das Stadtfest vorzeitig ab. Im Laufe des Sonntagnachmittags kam es dann zu Übergriffen und Attacken auf Polizisten. Eine MDR-Reporterin berichtete auch von Rangeleien zwischen Demonstrationsteilnehmern. Die Polizei Chemnitz bearbeitet vier Anzeigen im Zusammenhang mit den Demonstrationen vom Sonntag: Zwei Anzeigen wegen Körperverletzung, eine wegen Bedrohung und eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Für Montagabend sind erneut Demonstrationen angekündigt. Dazu haben verschiedene Gruppierungen aus dem rechten und linken Spektrum aufgerufen.