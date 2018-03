Dass sich das Stadtmarketing auf Ohsers Vater-und-Sohn-Figuren konzentriert, kann Ohser-Biografin Elke Schulze nachvollziehen, gibt aber zu bedenken: "So beliebt Vater und Sohn sind, so verhängnisvoll sind sie, weil sie vergessen machen, was für ein großartiger Zeichner e.o.plauen war." Schulzes Reich und Arbeitsplatz ist das Erich Ohser Haus in der Nobelstraße. Zwei Mal pro Jahr kuratiert die Kunsthistorikerin dort eine Ausstellung.