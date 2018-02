In Zwickau kommt es wegen eines Wasserohrbruchs zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Seit Sonnabendnachmittag ist die Bürgerschachtstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Sie dient derzeit als Umleitung für die gesperrte Reichenbacher Straße.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag war eine 60 Zentimeter starke Rohrleitung unter der Bundesstraße 173 geplatzt. Seitdem ist der Abschnitt der Reichenbacher Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Baustelle. Am Sonnabend riss nun dasselbe Rohr aus den 60-er Jahren gleich in der Nähe unter der Bürgerschachtstraße - das ist genau die Straße, die derzeit als Umleitungsstrecke für den gesperrten Straßenabschnitt dient.