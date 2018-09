Hitziger Bürgerdialog zur Sicherheit in Chemnitz

Die Stadt Chemnitz hat am Montag zu ihrem ersten Bürgerdialog eingeladen. Verantwortliche der Stadtverwaltung und Minister aus der sächsischen Landesregierung diskutierten mit Chemnitzer Bürgern über die Frage "Wie sicher ist Chemnitz?". Auf Einladung von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig waren Sachsens Innenminister Roland Wöller, Justizminister Sebastian Gemkow und die Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel in die Besucherräume im Chemnitzer Stadion gekommen.

Ich versuche, nicht zu polarisieren. Ich versuche, mit meinen Mitteln die Stadt zusammen zu halten. Barbara Ludwig Oberbürgermeisterin Chemnitz

Hitzige Diskussionen

Einen Teilnehmer hielt es nicht auf seinem Stuhl. Er stürmte nach vorn, um sich zu beschweren. Bildrechte: dpa Der Andrang war nicht annähernd so gewaltig wie beim "Sachsengespräch" von Ministerpräsident Michael Kretschmer vor ein paar Wochen. Dennoch ging es in der Veranstaltung nicht weniger hitzig zu.



Schon bei den einleitenden Worten von Innenminister Wöller hielt es einen Chemnitzer nicht mehr auf seinem Platz und er stürmte auf die Bühne. Der ältere Mann war sichtlich erregt, dass die Chemnitzer seiner Meinung nach pauschal als Neonazis diffamiert werden. Der Gast konnte mit dem Hinweis beruhigt werden, dass er diese Fragen an einem der Tische diskutieren möge. Denn insgesamt konnte in vier Runden über Fragen der Justiz, des Innenministeriums, des kommunalen Ordnungsamtes und über die Ängste der Bürgerinnen und Bürger debattiert werden.

Mehr Polizei, konsequentere Abschiebungen

Der größte Andrang herrschte bei Innenminister Wöller und Polizeipräsidentin Sonja Penzel. Wöller erklärte, dass die Landesregierung die Probleme erkannt habe. Nach dem jahrelangen Abbau im öffentlichen Sektor, würden noch in diesem Jahr 1.000 neue Polizeistellen besetzt. Danach wolle sein Ministerium jährlich 700 neue Anwärter für den Polizeidienst einstellen. "Das wird man dann auch auf den Straßen sehen und die Situation spürbar entlasten", so der CDU-Politiker. Wöller erteilte Tendenzen wie Selbstjustiz oder Bürgerwehren eine Abfuhr. Gleichzeitig versprach er, ausländische Straftäter schneller und konsequenter zu verfolgen und - wo rechtlich möglich - abzuschieben. Die Diskussionen waren zum Teil hitzig - vor allem am Runden Tisch von Wöller. Dort hatte sich auch der Mitbegründer der rechtspopulistischen Bewegung Pro Chemnitz, Martin Kohlmann (r.), eingefunden. Mehrere Teilnehmer der Gesprächsrunde bekannten sich dazu, an den von der Bewegung organisierten Demonstrationen teilgenommen zu haben, weil man sich dort verstanden fühle. Bildrechte: dpa

Wenn man sich auf einer Veranstaltung befindet, wo Hitlergrüße gezeigt werden, befindet man sich auf der falschen Seite. Roland Wöller Innenminister Sachsen

Generalkritik an der Politik

Großer Andrang bei Innenminister Roland Wöller und Polizeipräsidentin Sonja Penzel. Bildrechte: dpa Doch in den Gesprächsrunden wurde auch deutlich, dass viele Gäste einfach Dampf ablassen mussten. Und dass sie die Richtung der Politik generell kritisierten. Da ging es um die negativen Folgen des Handelsembargos gegen Russland, Ungerechtigkeiten in der Sozial- und Asylpolitik oder Kritik an den Medien. Konkreter wurde es bei Justizminister Sebastian Gemkow. Hier wurden Fragen wie beschleunigte Strafverfahren oder die härtere Bestrafung von jungen Straftätern diskutiert. Doch bei Themen, die auf Bundesebene geregelt werden, konnte der Justizminister nur versichern, dass Sachsen Druck machen werde. Einen Erfolg konnte Gemkow schon vermelden. In Sachsen werde in Zukunft größerer Wert auf den Opferschutz gelegt.

Ludwig: "Nerven behalten!"

Am Tisch von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig ging es um die "gefühlte Sicherheit" in der Stadt. Ludwig konnte auf die geplante Videoüberwachung hinweisen und darauf, dass der Stadtordnungsdienst personell und finanziell aufgestockt wurde. Doch bei aller Kritik, vor allem nach der tödlichen Messerattacke, appellierte sie an die Chemnitzer, "die Nerven zu behalten". Es gebe ein Problem mit straffälligen Migranten und denen müssten die "Grenzen aufgezeigt werden". Die große Mehrzahl der Flüchtlinge und Migranten in Chemnitz sei aber ein Gewinn für die Stadt.