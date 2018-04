Bergbautradition Erzbahn kann dank Spenden durch Zschopautal rollen

Beim Thema Bergbau denkt man automatisch an die Silbergruben um Freiberg und an die Bergwerke oben im Erzgebirge. Dabei wurde auch im Flachland einst nach Silber gegraben. In Schönborn-Dreiwerden bei Mittweida erinnert im wildromantischen Zschopautal das Silberbergwerk "Alte Hoffnung Erbstolln" an diese Zeit. Auch eine historische Museumsbahn verkehrt dort. Allerdings steckte das Kleinod in Not – noch vor wenigen Monaten war unklar, ob die Bahn weiter fahren kann.