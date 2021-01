In der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Erzgebirge Aue die Hinrunde mit einem Sieg abgeschlossen. In Osnabrück setzten sich die Veilchen mit 1:0 durch. Das entscheidende Tor schoss John-Patrick Strauß nach 13 Minuten. In der Tabelle steht Aue damit mit 25 Punkten auf Platz sieben. Als Nächstes muss das Team von Trainer Dirk Schuster am 26. Januar gegen die Würzburger Kickers ran.