Das Erzgebirge soll als "Kulturlandschaft" in die Weltkulturerbe-Liste aufgenommen werden. Darüber berät an diesem Wochenende das Auswahlkomitee der UN-Kulturorganisation, das in Baku in Aserbaidschan tagt. Deutschland und Tschechien haben den Antrag gemeinsam eingereicht. Beide Länder verweisen auf die jahrhundertelange Bergbau-Tradition des Erzgebirges. In der Grenzregion wurde ab dem 15. Jahrhundert Silber abgebaut, später war es Uran. Insgesamt setzt sich die Nominierung aus 22 Bestandteilen zusammen: 17 auf deutscher und fünf auf tschechischer Seite. Die ausgewählten Denkmale sowie Natur- und Kulturlandschaften repräsentieren nach Auffassung der Bewerber in ihrer Gesamtheit die wichtigsten Bergbaugebiete und Epochen des sächsisch-böhmischen Erzbergbaus.