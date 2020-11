Naturschauspiel im Erzgebirge: eine sogenannte Inversionswetterlage hat am Sonnabend einen "Nebelbogen" verursacht. Dicker Nebel in den Tälern und herrlicher Sonnenschein auf den Bergen - und an der Grenze der Nebelbogen. Nur die Turmspitzen, wie die der St. Annen Kirche in Annaberg schaute aus der Nebeldecke heraus.