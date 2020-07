Ein Fahranfänger aus dem Erzgebirge ist in Mecklenburg-Vorpommern durch zu schnelles Fahren aufgefallen. Wie die Polizei in Wismar mitteilte, filmten Beamte den 18-Jährigen am Mittwochnachmittag in Groß Stieten, als er mit 155 Stundenkilometern durch eine Tempo-100-Zone fuhr. Zuvor war der junge Mann bereits einem Polizei-Videowagen im Landkreis Nordwestmecklenburg aufgefallen, als er statt mit Tempo 80 mit 120 Stundenkilometern unterwegs war.